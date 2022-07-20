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Продавцы базара намерились продавать товар у акимата Туркестана

Базар Туркестан скандал Фото: pixabay
Официальные работники базара в Туркестане просят чиновников избавить их от несправедливой конкуренции с нелегальными торговцами, сообщает Zakon.kz.

Предприниматели Туркестанского рынка сегодня с утра поспешили не на базар, а в акимат. Они обратились к чиновникам с требованием ликвидировать стихийную уличную торговлю и выгнать всех нелегалов. Люди утверждают, что не раз просили помощи в акимате, писали письма, но все напрасно, сообщает Первый канал Евразия.

Продавец Жамиля Сартаева рассказала, что трижды обращалась с жалобой в акимат и полицию. Однако, по ее словам, власти закрывают глаза на стихийную торговлю, в то время как ей приходится платить налоги и аренду.

Дело дошло даже до драки. По словам предпринимателей, одна женщина пострадала. Между тем у продавцов, торгующих на стихийном рынке, своя правда.

Жанылкан Игебаева продает фрукты на улице. Говорит, если не будет работать, то ее семье нечего будет есть.

Нам некуда деваться. Везде гонят. Мы всю жизнь проработали на базаре. Если нас выгонят отсюда, будем сидеть на ведрах и продавать у дороги. Другого выхода нет. Пусть нам тоже условия сделают, и будем тогда платить аренду. Жанылкан Игебаева

Чиновники признались, что избавиться от стихийной торговли пока не в силах. По их словам, нелегальные продавцы появились после капитального ремонта рынка. В обновленном торговом комплексе подняли плату за аренду. Многие не потянули. Ушли с базара и развернули прилавки прямо на улице.

Мы неоднократно делаем предупреждения. Объясняем, что стихийный рынок будет закрыт. И мы его ликвидируем. Уже в эту среду.Замакима города Жандос Тасов

Бизнесмены, которые работают законно, выдвинули условия: если чиновники не избавят рынок от стихийной торговли, то они пойдут продавать свой товар прямо у мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави или у акимата.

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