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Общество

Продавцы знаменитого рынка Алматы отказались работать

Зеленый базар, рынок, продукты питания, фрукты, фруктовый отдел, цены на фрукты, стоимость фруктов , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 02:43 Фото: Zakon.kz
Утром 17 июля торговцы Зеленого базара отказались выходить на работу. Они закрыли прилавки и устроили собрание, сообщает Zakon.kz.

Причиной переполоха стала новость о повышение арендной платы на треть, передает "КТК". Предприниматели жалуются на снижение объемов торговли, а теперь боятся и вовсе обанкротиться.

К примеру, Марина Уполходжаева на Зеленом базаре торгует колбасными изделиями уже четверть века. Со слов женщины, за аренду одного кв. метра платит 50 тыс. тенге. Она утверждает, что последний месяц работает себе в убыток из-за сильного падения спроса на колбасные изделия.

"Я платила 100 тыс. Сейчас я должна буду платить 300 тыс. за свое место. У нас здесь фактически не осталось клиентов. Мы выживаем только те, у кого остались свои клиенты. Но их очень мало. Даже свои клиенты уже в связи с тем, что инфляция, цены поднимаются, у кого-то не получается. Все люди начинают расходиться. Мы выживаем, можно сказать, на последнем издыхании", – поделилась предпринимательница.

Администрация базара уверяет, что торговцев не раз предупреждали о грядущем росте цен. Платить как раньше уже не получится, повышение аренды – мера вынужденная. Поэтому с 1 августа они поднимут аренду минимум на 30%. Бизнесменам придется либо освободить торговые места, либо поднять цены на товар.

В этот же день хорошую новость узнали любители поездок в Алмарасан, Аюсай, Бутаковку и Тургень.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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