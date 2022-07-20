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Школьница, обвиняемая в убийстве матери: Она меня ненавидела

суд Актобе Фото: Zakon.kz
В Актобе проходит судебный процесс над 16-летней школьницей. На суде подозреваемая заявила, что мама с детства издевалась и била ее, сообщает Zakon.kz.

За убийство 40-летней женщины судят двоих: 16-летнюю дочь убитой и ее молодого человека.

На первом заседании, как отмечено в публикации издания «Диапазон», 18-летний обвиняемый заявил, что его девушка мать не убивала, к преступлению непричастна, он все делал сам.

Уже на втором судебном заседании он внезапно изменил показания и сообщил, что девушка сама несколько раз ударила ножом свою мать, он к убийству не причастен.

Обвиняемая школьница также призналась на суде, что сама нанесла матери удары ножом, ее парень этого не делал.

Она отметила, что на тот момент не понимала, что делала. Убивать свою мать у нее умысла не было. Девушка даже не могла объяснить, в какое место нанесла удары ножом.

В тот момент я не осознавала, что делала, я открыла глаза, схватила нож двумя руками и причинила маме вред, сколько раз я не помню. Парень мне кричал: «Что ты наделала?», но я ничего не слышала. Я не хотела убивать.

После этого тело погибшей они убрали на балкон, обливали уксусом с водой, чтобы не было запаха. Четыре дня они провели в квартире, девушка сообщила в школу, что болеет, а юноша просто не поднимал трубку, когда ему звонили из колледжа. На четвертый день они поговорили и решили все рассказать его брату.

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Школьница также сообщила, что мать ее не любила, с детства издевалась над ней, даже била, не разрешала заводить друзей.

Один раз она меня душила подушкой, я, сколько могла, набрала воздух и притворилась мертвой. Когда мне было 7 лет, она держала нож перед моим животом и говорила: давай я ткну тебя и себя, мы вместе умрем. Я просила маму, чтобы она этого не делала, я хотела жить. Она сколько раз хотела повеситься, я ее умоляла этого не делать. Она меня ненавидела, даже говорила, что в детдоме взяла меня, еще говорила, что аборт хотела сделать. Я хотела просто общаться, как дочь с мамой, даже хотела устроиться на работу. Она ругалась, но я всегда ее слушала, – вспоминает школьница.

Суд еще продолжается.

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Анастасия Московчук
Актобе
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