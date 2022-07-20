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Установлена личность «жены прокурора» из скандального видео, разлетевшегося по Казнету

Установлена личность «жены прокурора» из скандального видео, разлетевшегося по Казнету Фото: скриншот видео
Днем ранее в социальных сетях распространили видео, на котором женщина скандалит с охранником, угрожает ему, утверждая, что ее муж прокурор. Полицейским из Шымкента удалось установить личность «героини», передает Zakon.kz.
В социальных сетях распространяется информация о том, что «жена прокурора Кызылординской области наехала на охранника». По данному факту 19 июля в Управление полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции Шымкента поступило заявление от сотрудника охранного агентства о привлечении к ответственности неизвестной девушки, которая 15 июля около 14:00, находясь в здании одного из ТОО, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников охраны, чем оскорбила последних. Сотрудниками УП Аль-Фарабийского района установлена личность женщины.Пресс-служба ДП Шымкента

Как сообщается, «героиней» скандального видео оказалась местная жительница 1984 г.р.

Она ранее была замужем за гражданином Д. (не является сотрудником прокуратуры). В настоящее время женщина официально ни с кем в браке не состоит.Пресс-служба ДП Шымкента

В ведомстве отметили, что в отношении женщины принимаются меры по привлечению к административной ответственности по ст. 434 КоАП РК.

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Ранее видео прокомментировали в прокуратуре Кызылординской области.

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