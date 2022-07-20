Установлена личность «жены прокурора» из скандального видео, разлетевшегося по Казнету

Фото: скриншот видео

Днем ранее в социальных сетях распространили видео, на котором женщина скандалит с охранником, угрожает ему, утверждая, что ее муж прокурор. Полицейским из Шымкента удалось установить личность «героини», передает Zakon.kz.

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