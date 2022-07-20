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На миллионы тенге нарушают ПДД водители авто с иностранными номерами в Алматы

полиция Фото: Zakon.kz
Свыше 2000 грубых нарушений ПДД выявлено системой «Қорғау – Опасный водитель» на дорогах Алматы. Полиция проводит работу по автомашинам с подложными государственными номерными знаками и с госномерами с иностранным учетом, без страхового полиса, передает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Алматы, только за два дня экипажами патрульной полиции с помощью указанной автоматизированной системы задержано 30 автомашин с подложными государственными регистрационными номерными знаками.

Были задержаны 12 автомобилей без госномеров, у 26 водителей отсутствовал страховой полис, у 27 — обязательный техосмотр, еще 38 выдано уведомление об оплате имеющихся штрафов за нарушения правил дорожного движения.

За период проведения целенаправленных мероприятий инспекторами задержаны три автомашины с иностранным учетом, водители которых имеют крупные задолженности по штрафами. Речь идет о следующих суммах: 1 млн 013 тыс. 853 тенге, 741 тыс. 246 тенге и 649 тыс. 356 тенге. Эти транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку. Начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев

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