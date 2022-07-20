Смертность в Казахстане достигла самого высокого значения с 2009 года

Общий коэффициент смертности после долгих лет понижения в 2019 году возобновил рост, составив в 2021 году уже 9,61 на 1000 человек, что является самым высоким показателем с 2009 года, передает Zakon.kz.

В городской местности общий коэффициент смертности значительно превосходит показатель сельской местности. Он составил 10,33 на 1000 человек против 8,57 на селе, сообщает finprom.kz.

В разрезе регионов самые высокие показатели общего коэффициента смертности в 2021 году наблюдались в Северо-Казахстанской (15,58 на 1000 человек), Костанайской (14,12 на 1000 человек), Восточно-Казахстанской (13,82 на 1000 человек) и Павлодарской (13,79 на 1000 человек) областях.

Наименьший показатель общего коэффициента смертности в 2021 году был зафиксирован в столице (лишь 5,75 на 1000 человек). Следом идут Мангистауская (6,14 на 1000 человек), Туркестанская (6,63 на 1000 человек) и Кызылординская области (6,96 на 1000 человек), а также Шымкент (6,76 на 1000 человек).

Одним из наиболее сильных факторов, оказывающих влияние на величину общих коэффициентов, является возрастная структура населения. Способ устранения влияния структурных факторов — стандартизация демографических коэффициентов.

Самые высокие в разрезе регионов РК показатели стандартизованных коэффициентов смертности, которые используются в целях сравнительного анализа, в 2021 году наблюдались в Жамбылской (10,79 на 1000 человек) Акмолинской (10,49 на 1000 человек), Павлодарской (10,41 на 1000 человек), Северо-Казахстанской (10,36 на 1000 человек) и Атырауской (10,25 на 1000 человек) областях.

Наименьшие показатели стандартизованного коэффициента смертности были зафиксированы в столице (8,03 на 1000 человек) и Алматы (8,63 на 1000 человек), а также в Мангистауской области (9,25 на 1000 человек).

В гендерном разрезе стандартизованные коэффициенты смертности в 2021 году варьируются от 8,46 на 1000 мужчин в Нур-Султане до 11,7 на 1000 мужчин в Северо-Казахстанской области, и от 7,72 на 1000 женщин в Нур-Султане до 10,05 на 1000 женщин в Жамбылской области.

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В 2021 году общий коэффициент младенческой смертности составил 8,44 на 1000 родившихся, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

При этом перекос в разрезе местности значителен: в городах показатель достиг 10,46 на 1000 родившихся, что стало самым высоким показателем с 2014 года. В сельской местности — наоборот: по крайней мере, по официальным данным, показатель низкий — 5,55 на 1000 родившихся.