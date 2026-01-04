Турция достигла самых высоких показателей экспорта за всю свою историю

В минувшем 2025 году Турция добилась нового рекорда – страна достигла самых высоких показателей экспорта за всю свою историю, сообщает Zakon.kz.

Как передает агентство Anadolu, об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии, посвященном объявлению новых показателей экспорта Турции.

"В третьем квартале 2025 года наша экономика выросла на 3,7% и уже 21 квартал подряд демонстрирует непрерывный рост: она установила новый рекорд в 1 трлн 538 млрд долларов в третьем квартале 2025 года, а в декабре был установлен новый месячный рекорд экспорта в 26,4 млрд долларов", – заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Экспорт товаров по сравнению с предыдущим годом вырос на 4,5%, в числовом выражении это составило 278,4 млрд долларов. При этом экспорт товаров и услуг в минувшем году достиг 396,5 млрд долларов.

Если в 2002 году коэффициент покрытия импорта экспортом составлял около 50%, то в 2025 году этот показатель достиг 74,8%, отметил турецкий лидер.

Особые успехи продемонстрировала турецкая автомобильная промышленность – с годовым объемом производства в 1,5 млн автомобилей и экспортом на сумму свыше 41 млрд долларов она стала 4-й производственной базой Европы и 12-й в мире, отметил президент.

Особенно ярко это демонстрирует выход на европейский рынок с новыми моделями турецкий национальный бренд Togg, наглядно демонстрирующий передовой турецкий инженерный и дизайнерский потенциал.

Не стоит на месте и экспорт оборонной продукции: в 2002 году он составлял всего 248 млн долларов, а к 2026 году вырос в 40 раз и в минувшем году достиг 9 млрд 870 млн долларов.

Столь мощный рывок вывел Турцию на пятую по величине позицию торгового партнерства с Евросоюзом, достигнув объема торговли с объединением в 2025 году 23,7 млрд долларов, отметил президент.

При этом он обозначил цель перед промышленными предприятиями страны на 2026 год – довести общий объем экспорта до 410 млрд долларов, в котором экспорт товаров должен выйти на показатель в 282 млрд долларов, а экспорт услуг – на 128 млрд долларов.

