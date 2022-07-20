Участок с вертолетной площадкой: в Алматы изъяли имущество ОПГ на миллиард тенге

В Алматы изъяли имущество организованной преступной группы, которая в 2017 году приговором суда была осуждена за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Алматы, передает Zakon.kz.

В 2017 году приговором суда за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств осуждена организованная преступная группа. Создав 86 лжепредприятий, преступники обналичили более 87 млрд тенге, тем самым уклонившись от уплаты налогов на 27,7 млрд тенге. Пресс-служба прокуратуры Алматы

По данным ведомства, добытые преступным путем денежные средства ОПГ вовлекла в законный оборот путем приобретения имущества.

По приговору суда в пользу государства подлежала конфискация двух земельных участков общей площадью 1,4 га с жилым строением почти 1,3 тыс. кв. м в одном из престижных районов города. На одном из участков расположена вертолетная площадка. Приблизительная рыночная стоимость объектов составляет более 1 млрд тенге. Пресс-служба прокуратуры Алматы

Как установили прокуроры, для увода данного имущества от конфискации преступники реализовали «серую» схему.

Земельные участки были отчуждены отцу одного из осужденных лиц. В последующем недвижимость реализовывалась еще четыре раза между аффилированными между собой лицами с изменением конфигурации земельного участка для уклонения от исполнения приговора суда. В результате ряда мнимых сделок в конечном счете имущество документально было возвращено дочери одного из осужденных лиц. Пресс-служба прокуратуры Алматы

Кроме того, для реализации такой схемы одним из промежуточных собственников умышленно заключен мнимый брачный договор для сохранения имущества.

Прокуратура Бостандыкского района Алматы обратилась в суд о признании всех указанных сделок, брачного договора недействительными и приведение сторон в первоначальное положение. Пресс-служба прокуратуры Алматы

В результате многочисленных судебных процессов, рассмотрения гражданских дел апелляционной инстанцией иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме.