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Участникам алматинской ОПГ дали тюремные сроки за ущерб на 5 млрд тенге

Участникам ОПГ в Алматы дали тюремные сроки за ущерб на 5 млрд тенге Фото: Zakon.kz
Суд в Алматы вынес приговор пяти членам организованной преступной группы, которая незаконно обналичивала денежные средства и помогала частным фирмам уклоняться от налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 27 декабря, департамент ведомства по Алматы завершил досудебное расследование в отношении пятерых членов группировки, которая незаконно обналичивала денежные средства и помогала коммерческим фирмам уклоняться от налогов.

"Члены ОПГ на систематической основе незаконно "обналичивали" денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний", – говорится в сообщении АФМ.

Участники группировки регистрировали предприятия-однодневки на близких родственников и знакомых. Ущерб от действий ОПГ превысил 5 млрд тенге.

После завершения расследования дело в отношении членов ОПГ направили в суд, который признал их виновными и приговорил к реальным срокам. Организаторы преступной схемы получили от двух до семи лет лишения свободы.

Ранее членам ОПГ в Астане вынесли приговор за выписку фиктивных счетов-фактур на 1 млрд тенге.

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