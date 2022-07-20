Драка закончилась поножовщиной в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске драка между двумя парнями закончилась поножовщиной и уголовным делом, сообщает Zakon.kz.

В конце июня в полицию поступило сообщение о том, что по улице Малая объездная происходит драка между двумя парнями.

В результате конфликта 23-летний парень получил проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки. Пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области

Подозреваемого задержали, свою вину он не отрицал.

Согласно результатам освидетельствования, задержанный««« находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области

В отношении него была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 106 ч. 1 УК РК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.