Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Драка закончилась поножовщиной в Усть-Каменогорске

Драка закончилась поножовщиной в Усть-Каменогорске Фото: pexels
В Усть-Каменогорске драка между двумя парнями закончилась поножовщиной и уголовным делом, сообщает Zakon.kz.

В конце июня в полицию поступило сообщение о том, что по улице Малая объездная происходит драка между двумя парнями.

В результате конфликта 23-летний парень получил проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки. Пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области

Подозреваемого задержали, свою вину он не отрицал.

Согласно результатам освидетельствования, задержанный««« находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области

В отношении него была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 106 ч. 1 УК РК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Читайте также

Сорванные крыши перекрыли ж/д пути: последствия сильного ветра в Актюбинской области

Мусоровоз врезался в грузовик в Караганде – один человек погиб

«Брэд Питт за рулем?» – драку женщин за место в такси сняли на видео в Алматы

Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
Молочные заводы в Казахстане могут закрыться
Молочные заводы в Казахстане рискуют закрыться
Пересмотрены подходы к ограничительным мерам при ухудшении эпидситуации в Казахстане
В Казахстане пересмотрены коронавирусные ограничения
питание астрология
Астродиета: как нужно правильно питаться по знаку зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления