#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Мужчину судят за сталкинг в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске заведено первое уголовное дело о сталкинге, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что, по версии следствия, житель Усть-Каменогорска преследовал знакомую.

"Выслеживал ее возле работы, приходил в общественные заведения, снимал на мобильный телефон без согласия и размещал видеозаписи в социальных сетях, сопровождая их комментариями, порочащими ее честь и достоинство", – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.

Прокуратура напоминает: если человек прямо выражает нежелание общаться, то любое навязчивое действие или преследование может повлечь уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске полицейские привлекли к ответственности участников инцидента в общественном транспорте, где взрослый мужчина приставал к несовершеннолетним.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: