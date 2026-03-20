Мужчину судят за сталкинг в Усть-Каменогорске
Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске заведено первое уголовное дело о сталкинге, сообщает Zakon.kz.
YK-news.kz пишет, что, по версии следствия, житель Усть-Каменогорска преследовал знакомую.
"Выслеживал ее возле работы, приходил в общественные заведения, снимал на мобильный телефон без согласия и размещал видеозаписи в социальных сетях, сопровождая их комментариями, порочащими ее честь и достоинство", – рассказали в прокуратуре.
В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.
Прокуратура напоминает: если человек прямо выражает нежелание общаться, то любое навязчивое действие или преследование может повлечь уголовную ответственность.
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске полицейские привлекли к ответственности участников инцидента в общественном транспорте, где взрослый мужчина приставал к несовершеннолетним.
