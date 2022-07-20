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Какие штаммы коронавируса циркулируют в Нур-Султане

Какие штаммы коронавируса циркулируют в Нур-Султане Фото: primeminister.kz
Эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане ухудшилась и остается напряженной, сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент Zakon.kz.
Если с 22 июня по 5 июля было зарегистрировано 414 случаев, то за последние две недели (с 6 июля по 19 июля) зарегистрировано 3970 случаев коронавируса, тем самым уровень заболеваемости увеличился в 9,5 раза.  Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова

На сегодняшний день в сутки в городе выявляют 586 новых случаев заражения. По новой матрице оценки эпидемиологической ситуации город приближается к «желтой» зоне.

В июне было проведено молекулярно-генетическое исследование 30-ти положительных проб заболевших коронавирусом. Результаты генотипирования показали, что шесть из 30 (20%) образцов принадлежат к генетической линии BA.1 Omicron, девять из 30 (30%) образцов принадлежат к генетической линии ВА.5 Omicron, 15 из 30 (50%) образцов принадлежат к генетической линии ВА.2 Stealth-omicron («стелс-омикрон»). На сегодняшний день доминирующей генетической линией остается ВА.2 Stealth-omicron («стелс-омикрон»).   Сархат Бейсенова

По словам главного санврача столицы, «омикрон-штамм» с подвидами характеризируется высокой контагиозностью, заражению подвержены все возрасты. Однако чаще болеют лица от 20 до 30 лет. Также «омикрон-штамм»более заразен, чем «дельта».

Клинические симптомы этого вируса: усталость, головная боль и повышенная температура тела. 

К сожалению, у привитых, как и у переболевших коронавирусом, со временем уровень защищенности организма от инфекции снижается. В этой связи рекомендуется проходить ревакцинацию через шесть месяцев после получения первичного курса вакцинации. Также хочу напомнить, если у вас положительный ПЦР-тест или вы близко контактировали с больными, то вы должны перевестись на дистанционную форму работы. По этой причине прошу население проявить сознательность и самодисциплину. Сархат Бейсенова

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