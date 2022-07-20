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Опасные игрушки: санврачи обратились к казахстанцам

санврачи обратились к казахстанцам Фото: unsplash
В Казахстане с начала 2022 года выявлено 706 детских игрушек, не соответствующих требованиям безопасности. В связи с этим санврачи обратились к казахстанцам и призвали их быть бдительными при покупке игрушек, передает Zakon.kz.
В рамках мониторинга безопасности продукции Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля исследовано 1499 образцов детских игрушек. В результате проверки 706 образцов не соответствовали требованиям «О безопасности игрушек», что составило 47,1%. Из них отечественных – 9 (1,3%), государств-членов ЕАЭС – 59 (8,4%), других стран – 638 (90,3%).Пресс-служба КСЭК

Основная часть нарушений приходится:

  • на нарушение требований маркировки – 97,6%;

  • по органолептическим показателям – 3,3%.

По санитарно-химическим показателям в 23 образцах выявлено превышение по показателям безопасности:

  • ксилол – 5 игрушек (набор игровой Novel special «Рыбалка», пистолет Fighting Eagle, «Gyroscope series» для детей 6+, кукла из пластмассы, «L.O.L surprise!», набор посуды КНР);

  • бензол – 4 игрушки (кукла «Freeze II», кукла «Лариса monster girl», игрушка из пластмассы летающий диск для детей «Thundercyro», набор посуды КНР);

  • фенол – 3 игрушки (игрушка антистресс «Вкусняшка», игрушка кукла «Lovely baby», игрушка детская «Юла»);

  • гептан – 2 игрушки (игрушка набор «Военный», игрушка детское пианино «Little musicial»);

  • формальдегид – 3 игрушки (автомобильный трансформер Мини W Тобот, игрушка «Кукла», набор посуды КНР);

  • этилацетат – 1 игрушка (кукла «Baby Shop»);

  • стирол – 2 игрушки (кукла из пластмассы, «L.O.L surprise!», набор посуды КНР);

  • спирт метиловый – 1 игрушка (кукла «Лариса monster girl»);

  • спирт изопропиловый – 1 игрушка (кукла «Baby Shop»);

  • спирт изобутиловый – 1 игрушка (кукла «Baby Shop»).

По всем фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства были выданы предписания об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан с обязательным разъяснением порядка его устранения.Пресс-служба КСЭК

В ведомстве отметили, что 21,5 кг игрушек снято с реализации на предприятиях торговли.

Выставленная на продажу продукция реализовывалась без документов, подтверждающих ее безопасность. По некоторым игрушкам представлены сертификаты о соответствии, выданные кыргызскими и российскими органами по сертификации, в связи с чем направлено два материала в Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по прекращению действия сертификатов соответствия на несоответствующие игрушки, выданных органами по подтверждению соответствия РФ.Пресс-служба КСЭК

В связи с этим сотрудники комитета обратились к родителям.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля призывает вас быть бдительными при покупке игрушек. Перед приобретением требуйте от продавцов сертификат соответствия, подтверждающий безопасность товара. Не покупайте продукцию в сомнительных местах, обращайте внимание на маркировку. Следуя правилам, вы сможете обеспечить безопасность своего ребенка.Пресс-служба КСЭК

Ранее в Нур-Султане Департамент санитарно-эпидемиологического контроля обнаружил опасное превышение консерванта в некоторых энергетиках и лимонаде.

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