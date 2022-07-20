Школьницу отбили от собаки в Караганде

Ночью 20 июля в Караганде собака сильно покусала 14-летнюю школьницу. В полиции города уточнили, что разыскивают владельца животного, сообщает Zakon.kz.

Сестра пострадавшей рассказала изданию @Патриот Караганды подробности инцидента.

Неожиданно выскочила из темноты огромная собака без поводка и без намордника. Она сразу же вцепилась в сестренку, искусала руки, ноги, живот, нанесла рваные раны. Собака терзала ее примерно две минуты, – заявляет сестра Диля.

Она уточнила, что на крики о помощи подбежали очевидцы и начали бить собаку палкой и применили перцовый баллончик.

Собака убежала. Однако через несколько минут на другом участке напала на парней.

Когда мы были в больнице, туда пришли парни и рассказали, что тоже стали жертвами нападения собаки. Они говорят, что собака погналась за ними, но они успели спрятаться в машине. Собака запрыгнула на капот и даже повредила лобовое стекло, – заключила она.

В полиции города прокомментировали ситуацию и отметили, что ранее жалоб в данном районе на укусы собак не поступало.