В Караганде водитель автобуса накричал на школьницу

16 сентября водитель пригородного автобуса №121 накричал на 14-летнюю школьницу, сообщает Zakon.kz.

Как передает карагандинский Instagram-аккунт "5news.kz", девушка села в автобус в 17:10. Водитель не остановился на нужной ей остановке по ул. Строительной в Михайловке и провез ее до ДСК. Помимо этого он не вернул ей деньги и накричал на нее.

"Ну сколько можно с ними бороться? Она шла пешком назад, замерзла, пришла и плачет", – говорится в публикации.

На жалобу в комментариях отреагировала пресс-служба ТОО "Автобусный парк №3" сообщив, что разберутся и примут меры. Несмотря на оперативную обратную связь, некоторые комментаторы принялись критиковать перевозчика, припоминая автопарку его недостатки в работе.

Днями ранее в Центральном парке Караганды упала кабина аттракциона "Вертолетик", в которой находились женщина и ребенок.