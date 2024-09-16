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В Караганде водитель автобуса накричал на школьницу

Общественный транспорт, автобус, междугородние перевозки, межобластные автобусы, межгород , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 04:44 Фото: Zakon.kz
16 сентября водитель пригородного автобуса №121 накричал на 14-летнюю школьницу, сообщает Zakon.kz.

Как передает карагандинский Instagram-аккунт "5news.kz", девушка села в автобус в 17:10. Водитель не остановился на нужной ей остановке по ул. Строительной в Михайловке и провез ее до ДСК. Помимо этого он не вернул ей деньги и накричал на нее.

"Ну сколько можно с ними бороться? Она шла пешком назад, замерзла, пришла и плачет", – говорится в публикации.

На жалобу в комментариях отреагировала пресс-служба ТОО "Автобусный парк №3" сообщив, что разберутся и примут меры. Несмотря на оперативную обратную связь, некоторые комментаторы принялись критиковать перевозчика, припоминая автопарку его недостатки в работе.

Днями ранее в Центральном парке Караганды упала кабина аттракциона "Вертолетик", в которой находились женщина и ребенок.

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