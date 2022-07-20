Женщину насильно затолкали в машину на глазах очевидцев в Актобе

В Казнете распространяют видео, на котором мужчина заталкивает женщину на заднее сиденье автомобиля. В полиции пояснили ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы под публикацией в дном из Instagram-пабликов возмущены тем, что никто не решился помочь женщине.

Тем временем, по данным областной полиции, инцидент произошел вечером 19 июля.

По данному факту, как заверили в ведомстве, проведена проверка.

В полицию сообщений не поступало. Установлен и опрошен водитель машины. Он пояснил, что ссора произошла возможно между супругами, где супруга, остановив автомашину, не желала ехать дальше, однако мужчина начал успокаивать ее и усаживать в автомашину. Таксист высадил пару по ул. Арынова, где они вместе вышли. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Инцидент, по уточнению ДП, был исчерпан.