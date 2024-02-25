В Астане женщина на ходу выпала из автобуса

В Казнете распространяется видео, на котором женщина выпала из автобуса, сообщает Zakon.kz.

На ролике видно, как в переполненный автобус входит женщина, двери закрываются. Автобус начинает движение, как двери снова открываются и женщина выпадает из него. При этом водитель автобуса не останавливается. Что сейчас с женщиной – неизвестно.

Авторы ролика утверждают, что инцидент произошел утром 24 февраля в Астане.

Пользователи Сети возмутились таким поведением водителя, а также пассажирами, которые не остановили общественный транспорт.

Под роликом они оставили гневные комментарии:

Ладно автобусник не увидел, а эти посмотрели молча и стоят дальше. Рядом сдохнешь и глазом не моргнут.

Она даже не пыталась удержаться, а мужики могли бы крикнуть водителю.

Кошмар какой-то, мужики стоят, как ни в чем не бывало. Боже, что с мужиками или они уже не мужики? Какая-то деградация населения. И, главное, в той ситуации, все едут дальше, как будто ничего и не произошло. Человек как будто и не выпал, эти люди и не видели этого.

Даже не остановился водитель автобуса.



23 февраля сообщалось, что Казнет потрясло избиение ребенка в детсаду Алматы. На кадрах, который распространялись в Сети, дети жестоко избивали одногруппника.