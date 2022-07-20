Бронированную технику на 82 млрд тенге поставят в Казахстан в 2023 году

Министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков рассказал о развитии оборонно-промышленного комплекса страны. В частности, о приобретении бронированной колесной техники (БКМ) в интересах Вооруженных сил, передает Zakon.kz.

С 2016 года у ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг» (ТОО «КПИ») приобретено 138 единиц БКМ «Арлан» 6х6.

В 2022 году будет поставлено 10 единиц БКМ «Арлан», а в 2023 году планируется поставить еще 20 единиц БКМ «Арлан» с боевыми модулями. То есть общее количество приобретенных БКМ «Арлан» 6х6 в интересах Вооруженных сил достигнет 168 единиц, что в денежном выражении составляет более 82 млрд. тенге. Министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков

В настоящее время совместно с ТОО «КПИ» прорабатываются перспективные специальные машины на базе БКМ 4х4.

Так, подготовлено и планируется рассмотреть на заседании внутриведомственного совещательного органа (координационный совет) техническое задание на производство машины управления огнем артиллерии.

В случае определения БКМ 4х4 производства ТОО «КПИ» в качестве базовой машины будет рассмотрен вопрос приобретения 18 единиц такой боевой техники.

Также национальным проектом «Безопасная страна» предусмотрено мероприятие по производству машины радиационной, химической и биологической разведки на базе БКМ «Арлан» со сроком реализации в 2025 году. Потребность в машинах этого типа составляет 55 единиц. Силами ТОО «КПИ» в 2021 году проведено сервисное техническое обслуживание 60 единиц БКМ «Арлан» Вооруженных сил.

Наряду с этим в рамках оснащения Вооруженных сил БКМ 8х8 в период с 18 апреля по 30 мая 2022 года проведена повторная опытная войсковая эксплуатация бронированной колесной машины 8х8 «Барыс» производства ТОО «КПИ». Руслан Жаксылыков

На заключительный этап мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия были приглашены представители Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ.