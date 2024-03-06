Министр обороны Казахстана поздравил женщин с праздником 8 Марта

В канун Международного женского дня министр обороны Руслан Жаксылыков встретился с женщинами, связавшими свою судьбу со службой в Вооруженных силах, сообщает Zakon.kz.

Познакомившись с участниками торжественного мероприятия, руководитель оборонного ведомства поздравил их с Международным женским днем и выразил искреннюю благодарность женщинам, несущим нелегкую, но почетную военную службу в Вооруженных силах страны.

Он напомнил, что в армии Казахстана служат более двенадцати тысяч женщин, из них около 800 офицеров, свыше шести тысяч военнослужащих по контракту и пяти тысяч гражданских служащих. 25 женщин имеют воинское звание "полковник", 11 – занимают руководящие должности, 55 – удостоены государственных наград.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"Женщины-военнослужащие добросовестно несут службу, выполняя наравне с мужчинами учебно-боевые задачи. Среди них есть моряки, десантники, разведчики, снайперы, механики-водители – и у каждой военнослужащей свой, порой непростой, путь в профессию, своя судьба", – отметил министр.

В ходе неформальной беседы генерал-полковник Руслан Жаксылыков подчеркнул вклад женщин в сохранение благополучия в семье, в укрепление согласия и стабильности в обществе.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

С ответным словом выступила старший преподаватель кафедры государственного, военного управления и права факультета "Академия Генерального штаба" Национального университета обороны РК подполковник Айсулу Молдашева. Педагог рассказала о своем направлении преподавательской деятельности, направленной на подготовку офицеров оперативно-тактического уровня.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В армии служба и спорт идут рука об руку. И в этой сфере военнослужащие-спортсменки вносят свой вклад в укрепление имиджа Вооруженных сил. Наглядным примером служит старший специалист отделения команды по боксу Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба служащая Вооруженных сил Ангелина Лукас. Буквально в начале марта профессиональный боксер А. Лукас вернулась из Таиланда, одержав седьмую победу на боксерском ринге. Ангелина поблагодарила министра за всестороннюю поддержку, оказываемую спортсменам.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Замечательным подарком всем присутствующим стало выступление военного связиста войсковой части 55765 ефрейтора Татьяны Скоковой, исполнившей песню "Арыстың жағасында". Как заметила Т. Скокова, в каждой хрупкой женщине есть мощная, великая созидательная сила любви. Именно она помогает ей быть заботливой мамой, любящей женой и профессионалом своего дела.

В завершение мероприятия генерал-полковник Руслан Жаксылыков вручил женщинам поздравительные письма и цветы. А напоминанием о важной и запоминающейся для них встрече будет служить фотография, где они запечатлены с министром обороны.