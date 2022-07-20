Суд рассмотрит иск Twitter к Илону Маску в ускоренном режиме

Канцлерский суд американского штата Делавэр принял доводы Twitter и согласился рассмотреть иск компании к основателю SpaceX и Tesla Илону Маску в ускоренном режиме, сообщает Zakon.kz.

Компания требует завершить сделку и купить ее и настаивает на быстром процессе, чтобы сократить «вред от действий Маска», передает CNBC.

По решению судьи Кэтлин МакКормик разбирательство по иску Twitter в связи с отказом миллиардера от покупки соцсети пройдет в октябре — в течение пяти дней. Twitter просил выделить на разбирательство четыре дня в сентябре.

Судья подчеркнула, что, требуя проведения разбирательства в феврале 2023 года, адвокаты миллиардера «недооценивают способность суда быстро рассматривать» сложные юридические споры по делам о крупных сделках.

Исковое заявление Twitter поступило в суд 12 июля этого года после того, как Маск направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) письмо, в котором сообщил об отказе от покупки Twitter, поскольку он считает, что компания существенно нарушила первоначальное соглашение, не предоставив запрошенную предпринимателем информацию о количестве поддельных и спам-аккаунтов на платформе.

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До этого письма глава Tesla и SpaceX уже заявлял, что сделка временно «на паузе» в свете появившейся информации, что более 5% пользовательской базы социальной сети являются поддельными аккаунтами.