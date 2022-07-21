Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Легкоатлетка Джеруто завоевала историческое «золото» для Казахстана на ЧМ-2022

Нора Джеруто, выигрыш, 3000 метров, ЧМ Фото: Instagram/qazathletics
Спортсменка, представляющая сборную Казахстана, Нора Джеруто в беге на 3000 метров с препятствиями пересекла финишную черту первой с результатом 8:53.03, сообщает Zakon.kz.

Нора Джеруто выиграла финальный забег Чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 3000 метров с препятствиями, так называемый стипль-чез.

Натурализованная кенийка преодолела дистанцию за 8 минут 53,03 секунды, показав лучшее время в решающем старте на дорожках американского Юджина, где проходят соревнования.

Это время является рекордом мировых первенств по легкой атлетике.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

Копилка казахстанских тяжелоатлетов пополнилась еще одной золотой медалью в Ташкенте

Куандык Шынасилов
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
Молочные заводы в Казахстане могут закрыться
Молочные заводы в Казахстане рискуют закрыться
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
курсы в обменных пунктах
Курсы валют на 20 июля в обменных пунктах Казахстана
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Установлена личность «жены прокурора» из скандального видео, разлетевшегося по Казнету
Установлена личность «жены прокурора» из скандального видео, разлетевшегося по Казнету
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления