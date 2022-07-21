Легкоатлетка Джеруто завоевала историческое «золото» для Казахстана на ЧМ-2022
Фото: Instagram/qazathletics
Спортсменка, представляющая сборную Казахстана, Нора Джеруто в беге на 3000 метров с препятствиями пересекла финишную черту первой с результатом 8:53.03, сообщает Zakon.kz.
Нора Джеруто выиграла финальный забег Чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 3000 метров с препятствиями, так называемый стипль-чез.
Натурализованная кенийка преодолела дистанцию за 8 минут 53,03 секунды, показав лучшее время в решающем старте на дорожках американского Юджина, где проходят соревнования.
Это время является рекордом мировых первенств по легкой атлетике.
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