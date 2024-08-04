Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпиады

Казахстанская бегунья кенийского происхождения Нора Джеруто заняла пятое место в забеге на дистанции 3000 метров с препятствиями. Это обеспечило ей выход в финал Олимпиады, сообщает Zakon.kz.

Финал в этой дисциплине состоится в ночь на 7 августа и начнется в 00:14.

Ранее другая легкоатлетка из Казахстана Дэйзи Джепкемей в предварительном забеге заняла лишь десятое место и выбыла из борьбы. Впрочем, она еще выступит на Олимпиаде на дистанции 10 000 метров.

Расписание всех выступлений казахстанских спортсменов 4 августа можно посмотреть по ссылке.

Напомним, героями соревновании, которые состоялись в субботу, 3 августа, стали Нариман Курбанов и Назым Кызайбай.