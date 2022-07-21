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Сколько воды нужно пить в экстремальную жару

вода, жара, здоровье, советы, уталить жажду Фото: pexels
Считается, что самым оптимальным количеством чистой воды для человека будет два литра в день. Хотя к этому вопросу лучше подходить сугубо индивидуально, учитывая возраст, пол и вес человека, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование австрийской компании Waterdrop говорит о том, что 66% населения не употребляет ежедневную норму воды, пишет Daily Mail.

Мужчины и женщины в возрасте от 20 до 30 лет со средним весом должны пить более двух литров воды ежедневно. В возрасте 50 лет нужно пить около 2220 миллилитров воды.

Важно помнить, что объем потребления жидкости с возрастом рекомендовано уменьшать. Но стоит учитывать такую особенность, что объем желательно увеличивать при активных физических нагрузках или при повышении температуры воздуха.

Так, специалисты советуют в экстремальную жару пить воды примерно на 20% больше, исключая другие напитки: алкоголь, чай, кофе и газировку.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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