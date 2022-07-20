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Астродиета: как нужно правильно питаться по знаку зодиака

питание астрология Фото: pixabay
Астрологи рассказали, какие продукты противопоказаны представителям зодиакального круга. К примеру, Тельцам следует отказаться от сладостей, сообщает Zakon.kz.

Эксперты рекомендуют Овнам исключить из рациона острые пряности, кофе и энергетики. Не стоит лишний раз перегружать свою нервную систему.

На сайте Passion.ru указано, что Тельцам стоит ограничить потребление сладостей и мучных изделий. Отложите конфеты и пирожные в дальний ящик.

Близнецам советуют отказаться от тяжелой пищи. Им поможет пища, богатая сложными углеводами.

Что касается Раков, им с особой тщательностью следует следить за своим рационом. Им также советуют исключить вредную, жирную и сладкую пищу, а также газированные напитки и полуфабрикаты.

Если в рационе Львов будет недостаточно белковой пищи, они будут испытывать хроническую усталость и апатию.

Девам можно есть практически все, но в разумных пределах.

Что касается Весов, астрологи утверждают, что им не следует налегать на сладкое.

Скорпионам следует исключить из своего ежедневного меню острые блюда, полуфабрикаты и фастфуд.

Стрельцам, в свою очередь, не стоит постоянно есть деликатесы.

Козероги могут столкнуться с пищевой депрессией , если месяцами будут питаться одними и теми же блюдами.

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Водолею также рекомендуют придерживаться правильного питания, исключив из рациона слишком жирную, соленую, копченую или сладкую пищу.

Выработать привычку трапезничать строго по расписанию рекомендуют Рыбам.

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Анастасия Московчук
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