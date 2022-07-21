В Жезказгане КАМАЗ сорвался с моста

КАМАЗ сорвался с моста в Жезказгане. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 64-летний водитель, передает Zakon.kz.

Видео и фото с места аварии опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

20 июля около 14:05 64-летний водитель автомашины КАМАЗ, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства с моста. В результате ДТП водитель доставлен в медицинское учреждение. Пресс-служба ДП Карагандинской области

В ведомстве отметили, что факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.