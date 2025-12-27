В Стамбуле автобус сорвался в ущелье: есть погибшие

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе Эсеньюрт Стамбула (Турция), автобус сорвался в ущелье, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, авария произошла из-за потери управления транспортным средством.





По предварительным данным, в результате аварии 2 человека погибли, еще 9 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них тяжелое.

