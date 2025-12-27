#Казахстан в сравнении
Мир

В Стамбуле автобус сорвался в ущелье: есть погибшие

Авария в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 22:41 Фото: Türkiye Gazetesi
В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе Эсеньюрт Стамбула (Турция), автобус сорвался в ущелье, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, авария произошла из-за потери управления транспортным средством.


По предварительным данным, в результате аварии 2 человека погибли, еще 9 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них тяжелое.

Ранее мы сообщали о том, что трагедия произошла на автомагистрали в Японии: цепная авария привела к возгоранию автомобилей.

Аксинья Титова
