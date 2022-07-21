В Казахстане значительно выросло число желающих найти работу
По данным специалистов ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, за второй квартал 2022 года работодатели разместили на сайте на 16,6% вакансий больше, чем в первом квартале.
Если смотреть на динамику вакансий по городам, лидерами остаются Алматы (40,9% всех вакансий по стране), Нур-Султан (20,6%) и Караганда (5,7%). Наиболее активный рост отмечен в городах Аксай (+85,7%), Жезказган (+35,2%), Тараз (+28,9%) и Семей (+28,3%). Спад количества вакансий не наблюдался ни в одном городе.
Самыми распространенными профессиями в резюме соискателей стали:
менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами (8,9%);
продавец-консультант, продавец-кассир (8,7%);
бухгалтер (5,5%);
администратор (5%);
водитель (4,7%);
учитель, преподаватель, педагог (3,7%);
официант, бармен, бариста (3,3%);
курьер (2,8%);
программист, разработчик (2,7%);
оператор call-центра, специалист контактного центра (2,3%).
Возросла конкуренция на рынке труда: индекс увеличился на 8,3% по отношению к первому кварталу 2022 года и составил 5,2. Это означает, что на одну вакансию претендует более пяти человек при норме пять-шесть активных резюме на одно предложение о работе.
Что касается средней зарплаты, то во втором квартале года она составила 243 тыс. тенге – на 1,25% больше, чем в первом. Наибольшей щедростью отличились работодатели в Нур-Султане, Алматы и Атырау.
Прирост вакансий зафиксирован в областях:
туризм, гостиницы, рестораны (+27,64%);
транспорт, логистика (+27,63%);
домашний персонал (+26,91%);
добыча сырья (+26,57%);
спортивные клубы, салоны красоты (+24,53%);
производство, сельское хозяйство (+24,24%);
продажи (+22,87%);
юристы (+22,53%);
строительство, недвижимость (+22,36%);
высший менеджмент (+16,37%).
Отрицательную динамику во втором квартале продемонстрировал только автомобильный бизнес — -5,45%.