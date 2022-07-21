В Казахстане значительно выросло число желающих найти работу

За апрель, май и июнь 2022 года заметно возросла активность как работодателей, так и соискателей, передает Zakon.kz.

По данным специалистов ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, за второй квартал 2022 года работодатели разместили на сайте на 16,6% вакансий больше, чем в первом квартале.

Если смотреть на динамику вакансий по городам, лидерами остаются Алматы (40,9% всех вакансий по стране), Нур-Султан (20,6%) и Караганда (5,7%). Наиболее активный рост отмечен в городах Аксай (+85,7%), Жезказган (+35,2%), Тараз (+28,9%) и Семей (+28,3%). Спад количества вакансий не наблюдался ни в одном городе.

Вместе с тем замечен и рост количества активных резюме соискателей по сравнению с первым кварталом – на 85,5%. Работу искали более 500 тыс. казахстанцев. Наибольшее число активных резюме показали города Алматы (40,1%), Нур-Султан (19,4%) и Шымкент (5,9%).

Самыми распространенными профессиями в резюме соискателей стали:

менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами (8,9%);

продавец-консультант, продавец-кассир (8,7%);

бухгалтер (5,5%);

администратор (5%);

водитель (4,7%);

учитель, преподаватель, педагог (3,7%);

официант, бармен, бариста (3,3%);

курьер (2,8%);

программист, разработчик (2,7%);

оператор call-центра, специалист контактного центра (2,3%).

Возросла конкуренция на рынке труда: индекс увеличился на 8,3% по отношению к первому кварталу 2022 года и составил 5,2. Это означает, что на одну вакансию претендует более пяти человек при норме пять-шесть активных резюме на одно предложение о работе.

Что касается средней зарплаты, то во втором квартале года она составила 243 тыс. тенге – на 1,25% больше, чем в первом. Наибольшей щедростью отличились работодатели в Нур-Султане, Алматы и Атырау.

Прирост вакансий зафиксирован в областях: