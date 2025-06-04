В Казахстане существенно улучшилась деловая активность бизнеса

В мае 2025 года деловая активность заметно возросла, при чем позитивная динамика была отмечена во всех секторах. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В мае 2025 года индекс деловой активности существенно возрос до 51,4, с 50,5 в апреле. Отметим, что в последний раз индекс поднимался выше 51 в феврале текущего года. Тогда улучшение показателя было связано с ростом в производстве.

Согласно данным Национального банка РК, в производстве, торговле и услугах продолжилось улучшение активности, индикатор увеличился до 53,7, 52,3 и 51,0, соответственно (с 53,0, 51,2 и 50,1 в апреле).

Фото: Zakon.kz

В строительстве и горнодобывающей промышленности тоже отмечено улучшение, но индикаторы остались в негативной зоне, составив 49,8 и 49,1 (в апреле – 48,8 и 48,2). В горнодобывающей промышленности и производстве отмечено увеличение объема производства, в торговле – объема товарно–материальных запасов.

В 11 регионах деловая активность улучшилась, в 9 регионах – ухудшилась. Наибольшее значение индекса зафиксировано в Шымкенте (60), наименьшее – в Актюбинской области (42,4).

По оценкам предприятий, в мае текущие условия ведения бизнеса стали более благоприятными, оптимизм относительно будущих условий тоже улучшился, в результате индекс бизнес–климата увеличился до 14,5.

Спрос на продукцию/услуги увеличился, но темп роста замедлился по сравнению с апрелем. Пр чем наибольший спрос был отмечен в производстве.

В то же время, оценки факторов бизнес–условий практически не изменились. Респонденты слабо положительно отметили изменение инфраструктуры, при этом остальные факторы (вопросы защиты бизнеса, налоговая нагрузка, и доступ к финансам/кредитам) оценили негативно, особенно налоговую нагрузку и вопросы защиты бизнеса. По сравнению с прошлым месяцем эти оценки практически не изменились.

Оценка текущих бизнес–условий увеличилась до 6,1. Оценка будущих бизнес–условий на предстоящие 6 месяцев составила 23,3.

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