Нур-Султан в «желтой» зоне: какие ограничительные меры введут в столице

Ранее стало известно, что в матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июля Нур-Султан перешел в «желтую» зону, передает Zakon.kz.

По словам официального представителя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержана Байтанаева, в связи с продолжающейся циркуляцией в столице штаммов «Омикрон» и «Стелс-омикрон» эпидситуация в Нур-Султане продолжает ухудшаться.

За сутки выявлено 642 новых случая. Таким образом, на основании показателя госпитализированных в стационар по новой матрице оценки эпидемиологической ситуации город 21 июля перешел в «желтую» зону, – пояснил он.

Как отметил официальный представитель КСЭК, с учетом увеличения регистрации случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения Нур-Султана и переходом в зону умеренного риска («желтую» зону) главным санитарным врачом столицы будут приняты следующие ограничительные меры:

перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работу;

перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;

рекомендуется ношение масок при посещении мест массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет и во время приема пищи;

рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

Столичный Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает всех без крайней надобности не посещать места массового скопления людей, исполнять все ограничительные рекомендации. Ержан Байтанаев

Он напомнил, что вакцинация и ревакцинация по-прежнему остаются единственной защитой от инфекции.

Поэтому противостоять росту заболеваемости мы можем, только пройдя вакцинацию и ревакцинацию. Ержан Байтанаев

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.