Назначен начальник Департамента полиции Алматы

Фото: пресс-служба ДП Алматы

По согласованию с Администрацией президента на должность начальника Департамента полиции города Алматы назначен генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров, сообщает Zakon.kz.

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