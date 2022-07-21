Назначен начальник Департамента полиции Алматы
Фото: пресс-служба ДП Алматы
По согласованию с Администрацией президента на должность начальника Департамента полиции города Алматы назначен генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров, сообщает Zakon.kz.
Нового начальника Департамента полиции личному составу представил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Кайрат Сунтаев.
Арыстангани Заппаров родился в 1969 году.
В органах внутренних дел с 1993 года.
Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.
В 2019-2022 годах работал заместителем министра внутренних дел РК.
С января 2022 года возглавлял Департамент полиции Алматинской области.
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