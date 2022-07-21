Президент предложил создать экспертную площадку по делимитации границ

Лидеры государств должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает Zakon.kz.

Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. В нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Казахстан по собственному опыту знает, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист.

Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует. Касым-Жомарт Токаев

По мнению главы государства, затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и в конечном счете может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии.

Казахстан, как единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений. В частности, предлагаем создать экспертную площадку для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ. Касым-Жомарт Токаев

К этой работе должны быть привлечены опытные юристы, картографы, пограничники и другие специалисты. Координацию может взять на себя Совет министров иностранных дел, отметил глава государства.