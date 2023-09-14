Президент Казахстана предложил развивать туристический бренд Центральной Азии

На V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 14 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил лидерам стран региона совместно развивать туристический бренд "Центральная Азия", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, президент акцентировал внимание на необходимости углублять культурно-гуманитарное сотрудничество между странами Центральной Азии и расширять связи в сфере образования и науки.

"Казахстан активно развивает межвузовское взаимодействие с государствами Центральной Азии. В прошлом году были открыты филиалы казахстанских вузов в Кыргызстане, прорабатывается открытие совместных факультетов на базе высших учебных заведений Таджикистана. Изучается вопрос перекрестного открытия в Казахстане и Узбекистане филиалов ведущих вузов двух стран", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, добавил президент, сотрудничество между странами имеет перспективы и в туристической сфере.

"У нас есть прекрасная возможность показать всему миру уникальную природу и самобытную культуру наших стран, совместно продвигая туристический бренд "Центральная Азия". Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев добавил, что пространство для сотрудничества есть и в информационном поле. Он предложил коллегам из стран Центральной Азии приступить к реализации совместных высококачественных медиапроектов, в том числе созданию общерегионального телеканала и новостных интернет-сайтов.

Ранее президент Казахстана также сделал важное заявление о казахстанской IT-отрасли.