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Утвержден размер стоимости знака в маркировке лекарственных средств

утверждена стоимость знака маркировки лекарств Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства Казахстана определен предельный размер стоимости идентификационного знака, применяемого в маркировке лекарственных средств, сообщает Zakon.kz.

Согласно закону «О регулировании торговой деятельности» определен предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке лекарственных средств, в размере 2,40 тенге за единицу без НДС.

Постановление вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (20 июля).

Маркировка лекарственных средств введена в Казахстане с 1 июля 2022 года на лекарства, произведенные с этой даты.

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