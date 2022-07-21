Премьер Италии ушел в отставку

Премьер Италии Марио Драги 21 июля ушел в отставку, сообщает Zakon.kz.

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги.

Правительство продолжит выполнять текущие обязанности.

Марио Драги на прошлой неделе уже подавал в отставку, которая была отклонена президентом.

Драги занимал пост главы кабинета министров Италии с февраля 2021 года. Приоритетными направлениями деятельности своего правительства он назвал противодействие пандемии COVID-19 и восстановление экономики страны после вызванного ею кризиса. В конце 2021 года Драги заявил, что считает выполненными возложенные на него задачи, а также отметил готовность стать президентом и переехать в Квиринальский дворец. Его решение поддержала Левоцентристская Демократическая партия, однако участия в выборах Драги так и не принял.

В марте 2022 года Национальное статистическое агентство сообщило, что в Италии продолжает расти инфляция. В июне она достигла 6,8% в годовом выражении (самый высокий показатель с ноября 1990 года).