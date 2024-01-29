Премьер-министр Грузии ушел в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ушел в отставку, сообщает Zakon.kz.

По информации Sputnik Грузия, об этом Гарибашвили объявил на специальном брифинге в понедельник. Говоря о планах на будущее, он отметил, что принял предложение политсовета занять пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

"В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность. Тем более, что сейчас перед нами стоят новые задачами – осенью мы выберем новый парламент, и "Грузинская мечта" должна подготовиться убедительно выиграть выборы, чтобы продолжить прогресс к другим, к более высоким целям", – цитирует издание Гарибашвили.

Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года.

Ранее сообщалось, что главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите в Брюсселе решили предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС.