Водоохранные полосы и зоны вокруг рек планируют установить в Алматы
В частности, планируется установить водоохранные полосы в следующих местах:
река Большая Алматинка: водоохранная полоса – 135 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов до БАКа и от уреза воды от БАКа до границы города);
река Боролдай: водоохранная полоса в границах Алатауского района города – 35 метров (в обе стороны от уреза воды);
приток реки Боролдай (Джигитовка): водоохранная полоса до впадения реки в реку Боролдай – 35 метров (в обе стороны от уреза воды);
река Карагайлы: водоохранная полоса – 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона);
река Теренкара: водоохранная полоса – 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона) от истока до золоотстойника и от золоотстойника до границы города (в обе стороны от уреза воды);
река Карасу: водоохранная полоса в границах Алатауского района города – 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона с учетом пруда);
приток реки Карасу: водоохранная полоса – 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона);
река Ащибулак и золоотстойник ТЭЦ-1: водоохранная полоса – 35 метров (в обе стороны от берега золоотстойника ТЭЦ-1, начиная от золоотстойника и до границы города (в обе стороны от уреза воды);
Большой Алматинский канал им. Конаева (БАК): водоохранная полоса – 35 метров (от верхней кромки парапетов канала);
дренажный канал: водоохранная полоса – 35 метров от начала до улицы Жылысай в мкр. Шанырак (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала), от улицы Жылысай и до конца канала водоохранная полоса – 35 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала).
Также определены водоохранные зоны водных объектов в пределах Алатауского района, где они составляют 120 метров, за исключением Каскада прудов, где такая зона – 240 метров и золоотстойника ТЭЦ-2 – 500 метров.
В пределах водоохранных полос запрещаются:
хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов;
строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового или оздоровительного назначения, с предъявлением общих требований по охране водных объектов;
предоставление земельных участков под садоводство и дачное строительство;
эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон и полос;
проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых);
устройство палаточных городков, постоянных стоянок для транспортных средств, летних лагерей для скота;
применение всех видов пестицидов и удобрений.
В пределах установленных водоохранных зон запрещаются:
ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос;
проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;
размещение и строительство складов для хранения удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки аппаратуры пестицидами, взлетно-посадочных полос для проведения авиационно-химических работ, а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;
размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;
выпас скота, купание и санитарная обработка скота и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;
применение способа авиаобработки пестицидами и авиаподкормки минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в водном источнике;
применение пестицидов, на которые не установлены предельно допустимые концентрации, внесение удобрений по снежному покрову, а также использование в качестве удобрений необезвреженных навозосодержащих сточных вод и стойких хлорорганических пестицидов.
Как отмечается, при необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 3 августа.