Водоохранные полосы и зоны вокруг рек планируют установить в Алматы

В частности, планируется установить водоохранные полосы в следующих местах:

дренажный канал: водоохранная полоса – 35 метров от начала до улицы Жылысай в мкр. Шанырак (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала), от улицы Жылысай и до конца канала водоохранная полоса – 35 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов канала).

река Ащибулак и золоотстойник ТЭЦ-1: водоохранная полоса – 35 метров (в обе стороны от берега золоотстойника ТЭЦ-1, начиная от золоотстойника и до границы города (в обе стороны от уреза воды);

река Карасу: водоохранная полоса в границах Алатауского района города – 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона с учетом пруда);

река Теренкара: водоохранная полоса – 35 метров (в обе стороны от верхней кромки габиона) от истока до золоотстойника и от золоотстойника до границы города (в обе стороны от уреза воды);

приток реки Боролдай (Джигитовка): водоохранная полоса до впадения реки в реку Боролдай – 35 метров (в обе стороны от уреза воды);

река Боролдай: водоохранная полоса в границах Алатауского района города – 35 метров (в обе стороны от уреза воды);

река Большая Алматинка: водоохранная полоса – 135 метров (в обе стороны от верхней кромки парапетов до БАКа и от уреза воды от БАКа до границы города);

Также определены водоохранные зоны водных объектов в пределах Алатауского района, где они составляют 120 метров, за исключением Каскада прудов, где такая зона – 240 метров и золоотстойника ТЭЦ-2 – 500 метров.

В пределах водоохранных полос запрещаются:

проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых);

эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон и полос;

строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового или оздоровительного назначения, с предъявлением общих требований по охране водных объектов;

В пределах установленных водоохранных зон запрещаются:

ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохранных зон и полос;

проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;

размещение и строительство складов для хранения удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки аппаратуры пестицидами, взлетно-посадочных полос для проведения авиационно-химических работ, а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;

размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

выпас скота, купание и санитарная обработка скота и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;

применение способа авиаобработки пестицидами и авиаподкормки минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в водном источнике;