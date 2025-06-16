Устанавливать границы водоохранных зон и полос будут по-новому

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 9 июня 2025 года утвердил новые Правила установления границ водоохранных зон и полос, сообщает Zakon.kz.

"Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения растительного и животного мира устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования, за исключением водных объектов, входящих в состав земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда", – говорится в документе.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к водным объектам, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности для предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод.

Водоохранная полоса – часть водоохранной зоны, примыкающая к водным объектам, в которой устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности в дополнение к специальному режиму хозяйственной деятельности в водоохранных зонах.

Предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбоводных хозяйств.

Проектирование водоохранных зон и полос водных объектов осуществляется специализированными проектными организациями.

Разработчики проектной документации обеспечивают:

выполнение всех работ в соответствии с настоящими Правилами;

нести ответственность за достоверность информации, предусмотренные проектной документацией.

Заказчиками проектов водоохранных зон и полос являются местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, а по отдельным водным объектам (или их участкам) выступают также физические и юридические лица, заинтересованные в необходимости установления водоохранных зон и полос по конкретному объекту.

При разработке проектной документации по установлению водоохранных зон и полос предварительно проводятся обследования водных объектов и прилегающих к ним территорий, физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий с учетом прогноза изменения береговой линии водных объектов.

В зависимости от вида водного объекта (объектов) в качестве исходных данных приводятся следующие характеристики:

по реке (рекам), временные водотоки:

территориально-административное местоположение;

площадь водосборного бассейна;

протяженность основной реки (основных рек);

количество и протяженность притока (притоков);

характер формирования стока;

характеристика расходов и уровней воды за многолетний период, но не менее 5 лет;

наличие плотин, прудов, водохранилищ и других гидротехнических сооружений;

качественная характеристика вод по химическому составу за многолетний период, но не менее 5 лет;

характеристика состояния руслообразующих процессов (абразия, оползни, суффозия, аккумуляция, характер меандрирования, наличие стариц и другие процессы преобразования берегов) с учетом данных национальной гидрометеорологической службы для года 95% расчетной обеспеченности стока;

характеристика околоводной и водной флоры и фауны;

наличие зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, мест нерестилищ, нагула и зимовальных ям рыбы;

характеристика использования в лечебных, курортных, оздоровительных и (или) рекреационных целях;

по морю (морям):

территориально-административное местоположение побережья моря;

тип берега;

характеристика береговой зоны (зона современного постоянного взаимодействия суши и моря, берега и подводного берегового склона);

характеристика впадающих в море рек и их дельт;

характеристика волновых и ветровых течений, сгонно-нагонных явлений;

характеристика приливов и отливов (максимальные, минимальные, средние);

динамика изменения берега (абразионные и аккумулятивные процессы);

площадь водосборного бассейна;

характеристика морской флоры и фауны, в том числе биоценозов литорали;

характеристика береговой флоры и фауны;

характеристика использования в лечебных, курортных, оздоровительных и (или) рекреационных целях;

по озеру (озерам):

территориально-административное местоположение;

площадь зеркала в меженный и паводковый периоды;

характеристика уровневого режима;

водосборная площадь;

хозяйственное использование озер, в том числе наличие водозаборов и водосбросов, объем забираемой воды по водопотребителям;

качественная характеристика вод по химическому составу за период не менее 5 лет;

динамика изменения берегов (абразия, оползневые и суффозионные процессы, аккумуляция и другие процессы преобразования берегов);

характеристика впадающих в озеро рек и их дельт;

характеристика волновых и ветровых течений, сгонно-нагонных явлений;

характеристика водной флоры и фауны, в том числе биоценозов мелководий;

площадь и интенсивность зарастания;

наличие зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, мест нерестилищ, нагула и зимовальных ям рыбы;

характеристика использования в лечебных, курортных, оздоровительных и (или) рекреационных целях;

по водохранилищу (водохранилищам), пруды, обводненные карьеры:

территориально-административное местоположение;

хозяйственное назначение водохранилища, в том числе наличие водозаборов и водосбросов, объем забираемой воды по водопотребителям;

характеристика подпорного сооружения и его принадлежность;

водосборная площадь;

площадь акватории при нормальном подпорном уровне;

форсированный уровень и уровень мертвого объема;

общий и полезный объем водохранилища;

наличие мелководий и их площадь;

характеристика волновых и ветровых течений, сгонно-нагонных явлений;

характеристика водной флоры и фауны, в том числе биоценозов мелководий;

площадь и интенсивность зарастания и евтрофирование;

наличие нерестилищ, нагула и зимовальных ям рыбы;

динамика изменения берегов (абразия, оползневые и суффозионные процессы, аккумуляция и другие процессы преобразования берегов);

качественная характеристика вод по химическому составу за многолетний период, но не менее 5 лет;

наличие зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, мест нерестилищ, нагула и зимовальных ям рыбы;

характеристика использования в лечебных, курортных, оздоровительных и (или) рекреационных целях;

по водно-болотным угодьям (болотам):

территориально-административное местоположение;

тип болота (верховое, низинное, переходное; источник водного питания и другие);

площадь болот;

характеристика хозяйственного использования;

характеристика фауны и флоры болота и прилегающей территории;

по роднику (группе родников):

территориально-административное местоположение;

характер истока (восходящий, нисходящий), дебит;

качественная характеристика вод по химическому составу;

наличие зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

характеристика хозяйственного использования;

по каналу, приравненному к реке:

территориально-административное местоположение;

протяженность;

источник питания;

хозяйственное назначение;

наличие плотин, шлюзов-регуляторов, насосных станций и других гидротехнических сооружений;

наличие водозаборов, зон санитарной охраны при насосных станциях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Правилами определен порядок установления границ водоохранных зон

Для рек минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу принимается от уреза воды при среднемноголетнем меженном уровне до уреза воды при среднемноголетнем уровне в период половодья (включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки) и плюс пятьсот метров.

Для русловых водохранилищ минимальная ширина водоохранной зоны принимается как для реки, на которой оно расположено. Внутренняя граница водоохранной зоны проходит по урезу воды при нормальном подпертом уровне.

Для наливных водохранилищ и озер минимальная ширина водоохранной зоны принимается триста метров – при акватории водоема до двух квадратных километров и пятьсот метров – при акватории свыше двух квадратных километров.

Внутренняя граница водоохранной зоны для озер проходит по береговой линии среднемноголетнего уровня воды.

Окончательные размеры водоохранной зоны определяются по итогам проектирования на основании проведенного обследования водного объекта и прилегающей к нему территорий.

В границы водоохранных зон включаются пойма реки, отшнурованные от реки протоки, старицы, подтопленные и заболоченные территории, участки оползней, просадок, карста, эродированных земель и другие неудобья, не представляющие сельскохозяйственной ценности.

Также в правилах сказано, что устья развивающихся оврагов и балок, непосредственно впадающих в водный объект, включаются в водоохранную зону на участке до 1,5 километра в зависимости от интенсивности эрозионных процессов в овражной сети и влияния ее на водный объект.

Для селеопасных рек граница водоохранных зон определяется с учетом наличия селезащитных сооружений (плотины, дамбы, стабилизированные русла рек) и прогнозных границ селевого паводка.

В дельтах рек водоохранные зоны устанавливаются по берегам проток и дельтовых озер, независимо от режима их питания.

Указывается, что при малых расстояниях между протоками (1000 метров) вся дельтовая часть реки включается в водоохранную зону.

При истоке рек от группы родников размеры водоохраной зоны устанавливаются по роднику, наиболее удаленному от места образования водотока.

Внешними границами водоохранной зоны служат естественные и искусственные рубежи или препятствия, исключающие возможность поступления в водные объекты поверхностного стока с вышележащих территорий (бровки речных долин и балок, дорожно-транспортная сеть, дамбы, опушки лесных массивов и другие).

В пределах городов республиканского, областного и районного значения допускается уменьшение ширины водоохраной зоны водного объекта до 70 метров, исходя из конкретных условий планировки и в пределах существующей застройки в соответствии с утвержденными генеральными планами развития населенных пунктов.

При этом должны быть соблюдены следующие условия:

обустройство искусственных рубежей или препятствий, исключающих возможность поступления в водные объекты поверхностного стока с вышележащих территорий;

использование технологических систем, исключающих загрязнение поверхностных и подземных вод, ориентированных на ресурсосберегающие технологические процессы, комплексное использование и переработку сырья и технологических отходов, применение безотходных, маловодных или безводных технологических процессов, создание замкнутых систем технического водоснабжения, комплексный подход при обработке твердых, жидких и газообразных отходов;

хозяйственного использования земель с учетом соблюдения мер, предотвращающих загрязнение, засорение и истощение их водных ресурсов, исключения увеличения донных отложений или накоплений в них вредных веществ, приводящих, как следствие, к загрязнению водных объектов, а также к загрязнению газовыми и аэрозольными выбросами через атмосферу;

наличие организованной централизованной канализации или иной системы отвода и очистки загрязненных сточных вод.

При проектировании систем канализации и сооружений очистки возвратных (сточных) вод должны быть рассмотрены в зависимости от конкретных условий, возможность и целесообразность:

использования возвратных (сточных) вод для подпитки систем водоснабжения;

использования очищенных и обеззараженных хозяйственно-бытовых сточных вод, в техническом водоснабжении;

очистки производственных сточных вод совместно с дождевыми и талыми водами, отводимыми с территории с целью использования очищенных вод для технического водоснабжения;

накопления на судах и других плавучих средствах сточных вод и мусора в течение рейса между портами, оборудованными сооружениями для приема с судов загрязненных вод и мусора.

Как устанавливают границы водоохранных полос

Ширина водоохранных полос для участков водоемов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, зимовальные ямы, нагульные участки) устанавливается не менее сто метров, независимо от уклона и характера прилегающих земель.

Установлено, что прибрежные водоохранные полосы на островах, за исключением морских искусственных островов, созданных в целях добычи углеводородов, устанавливаются по тем же положениям, как и для рек или озер на которых они расположены.

В правилах говорится, что окончательные размеры водоохранной полосы определяются по итогам проектирования на основании проведенного обследования водного объекта и прилегающей к нему территорий.

Размеры водоохранных полос увеличиваются на ширину естественного изменения берегов за десятилетний период.

На участках интенсивной переработки берегов ширина водоохраной полосы увеличивается на расстояние прогнозируемого отступления берега за 10 лет. На участках намываемых пляжей ширина водоохраной полосы устанавливается от внешней границы пляжа.

В пределах населенных пунктов границы водоохранных полос устанавливаются, исходя из конкретных условий их планировки и застройки при обязательном инженерном или лесомелиоративном обустройстве береговой зоны (парапеты, обвалование, лесокустарниковые полосы и другое), исключающем засорение и загрязнение водного объекта.

Приказ введен в действие с 10 июня 2025 года.

При этом утратили силу Правила установления водоохранных зон и полос от 18 мая 2015 года.