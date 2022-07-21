Почему в Казахстане растут цены на яйца и мясо птицы

Президент ОЮФЛ «Союз птицеводов» Руслан Шарипов на форуме заявил, что за последние три года цены на корм для птиц резко выросли с 40-42 тыс. тенге за тонну до нынешних 180-190 тыс. тенге за тонну. Это в итоге сказывается на стоимости мяса птицы и яиц, передает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Шарипов заявил, что проблемы в птицеводстве одинаковые. Речь идет о дороговизне кормов.

Если мы три года тому назад покупали за 40-42 тыс. тенге за тонну, то сейчас по 190 тыс. тенге за тонну, то есть в 4,5 раза поднялась цена. А 70% от стоимости мяса и яйца зависит от корма. Если корм будет дешевый, то и наша продукция будет дешевой. В Казахстане ничего нет, кроме зерновой части, остальное все мы покупаем за валюту. А валюта, вы сами видите, сейчас какая. В России и Беларуси все свое практически есть, там они и оборудование выпускают, и витамины свои, поэтому по цене с ними нам конкурировать тяжело. Если мы завтра повысим цены, то они закроют наши рынки, Россия – западные регионы, Беларусь – юг, а наши производители будут работать на склад. Руслан Шарипов

В качестве решения президент ОЮФЛ «Союз птицеводов» предлагает усилить господдержку.

Ранее правительство нам дешевый корм давало, в последние годы не дает. Нужны субсидии и чтобы удешевляли корм. Мы просим, чтобы субсидировали корма или льготные корма давало государство, чтобы удешевить пшеницу. Субсидии по яйцу – решение вынесли, а до сих пор не выдавали. Спрос на мясо сейчас очень большой в мусульманских странах. Поэтому у нас ориентир туда и в Китай. Мы сейчас просим, чтобы нам открыли Китай. Руслан Шарипов

По его словам, в этом году «Продкорпорация» закупила 150 тыс. тонн пшеницы третьего класса и продавала птицеводам за 117 тыс. тенге за тонну, а на рынке она стоит 180-190 тыс. тенге.

Но этот удешевленный корм мы до сих пор не можем получить на руки, то элеваторы закрыты на ремонт, то вагоны не дают, уже четыре-пять месяцев как не могут птицеводы забрать эти 150 тыс. тонн. Руслан Шарипов

Однако и.о. директора департамента животноводства Минсельхоза Ержан Ильясов заявил, что государство активно выделяет деньги на корма.

Деньги, выделенные на корма «Продкорпорацией», уже три месяца как дошли до птицеводов, а субсидии с 1 июня вступили в силу и дошли тоже. Всем дошли деньги на корма, со всеми заключены договора по сниженной цене, ниже рыночной на 30%. Всего в Казахстане 56 птицефабрик, и все получают помощь. Корм отечественный закупается. Мы открыты для всех, есть моменты, когда обращаются, мы решаем. Ержан Ильясов

В целом, по его оценке, отрасль птицеводства динамично развивается.

Выделяются госсубсидии, на корма тоже выделяются деньги. Например, через «Продкорпорацию» в этом году выделено 20 млрд тенге на закупку кормов по удешевленной цене, ниже рыночной на 30%. Эти все меры оказывают положительное влияние на развитие птицеводства. Выделяются субсидии на производство пищевого яйца – 3 тенге на 1 шт., также субсидии на производство мяса в зависимости от мощности птицефабрик. Есть по мясу птицы импортозависимость. В данном направлении государство работает вместе с бизнесом. Сейчас обеспеченность внутреннего рынка мясом птицы – 65%. Года три-четыре назад было 50%. Мы думаем, что за счет строительства новых птицефабрик к 2025 году полностью закроем внутреннюю потребность рынка. Ержан Ильясов

Ранее директор Республиканской палаты Angus Qazaqstan Даурен Салыков заявил, что осенью в стране подорожает мясо. Но виноваты в этом будут, отметил спикер, не фермеры, а перекупщики.