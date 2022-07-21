Убыток 7 млрд тенге — в МЦРИАП объяснили необходимость ликвидации «Зерде»

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили, почему расформируют холдинг «Зерде», сообщает Zakon.kz.

В структуре корпоративного управления накопились и определенные проблемы, в том числе системного характера.

Холдинг «Зерде» не смог состояться как полноценный институт развития отрасли ИКТ ввиду объективных и субъективных причин. Он не генерирует самостоятельной прибыли и содержится за счет дивидендов от АО «НИТ», которое, в свою очередь, получает заказы от государства на осуществление функций оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства. Пресс-служба МЦРИАП РК

По информации ведомства, это подтверждается аудиторскими отчетами.

Убыточная деятельность самого холдинга, критическая зависимость от объемов выделяемых из бюджета средств и финансового состояния АО «НИТ», непропорциональное распределение средств на содержание управляющего холдинга и дочерних организаций вызывает справедливую критику IT-сообщества и контрольных органов. Пресс-служба МЦРИАП РК

Увеличение выручки холдинга «Зерде» по итогам 2021 года стало возможным благодаря заказу МЦРИАП на обследование ИК-инфраструктуры и объектов информатизации электронного правительства. Это позволило холдингу «Зерде» получить положительную валовую прибыль, но по итогам года деятельность вновь оказалась убыточной.

На имеющиеся проблемы особое внимание было обращено Счетным комитетом по итогам последней проверки. За 2016-2021 годы накопленный убыток холдинга составил 7 млрд тенге. Пресс-служба МЦРИАП РК

В структуре холдинга «Зерде» находятся три дочерние организации:

технопарк Astana Hub;

АО «НИТ»;

Qazinnovations.

При этом по ключевым направлениям своей деятельности дочерние организации взаимодействуют непосредственно с цифровым министерством либо с государственными органами.

Такая структура, при которой корпоративное управление сосредоточено в холдинговой компании, а курирование дочерних организаций по основному профилю осуществляется уполномоченным органом напрямую, выглядит громоздкой. Пресс-служба МЦРИАП РК

В пресс-службе отметили, что предстоящая трансформация касается упразднения холдинговой структуры корпоративного управления и не затронет производственный персонал холдинга «Зерде».

Правительством было принято решение о передаче функций «сервисного интегратора» из «Зерде» в РГП «Центр поддержки цифрового правительства», в структуре которого функционирует Центр цифровой трансформации.

Все причитающиеся выплаты бывшие сотрудники холдинга «Зерде», перешедшие на работу РГП «Центр поддержки цифрового правительства», получат в полном объеме. Пресс-служба МЦРИАП РК

Как заверили в ведомстве, основным приоритетом является реформирование управления государственным IT-сектором при сохранении кадрового потенциала.

Министерство будет исходить из интересов сотрудников с учетом необходимости обеспечения их максимальной социальной защищенности и последующего трудоустройства в соответствии со специальностью и квалификацией.