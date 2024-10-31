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Почему Казахстан остался на телефонном коде +7, разъяснил глава МЦРИАП

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 17:28 Фото: pexels
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в Сенате 31 октября 2024 года объяснил, почему Казахстан отказался от собственного телефонного кода, сообщает Zakon.kz.

Казахстан одобрил соглашение с Россией о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации. В этой связи журналисты поинтересовались, почему Казахстан решил остаться на совместном с Россией телефонном коде, и нет ли рисков в случае ввода повторных санкций.

"По санкциям не о чем беспокоиться, никакие санкционные вопросы не имеют корреляцию с этим общим страновым кодом. Мы "семерку" делим, да, это так, но в рамках этой семерки у нас есть дополнительная нумерация, которая принадлежит только Казахстану. Это +77, +76, +75 и мы планируем сейчас договориться по дополнительному +70. Поэтому это вопрос только для Казахстана", – сказал в ответ Жаслан Мадиев.

Он же рассказал, в чем неудобство перехода на новый страновой код.

"Как потребитель различных социальных платформ, приложений, банковских приложений, банковских счетов, я считаю, что было бы достаточно неудобно перебивать и в телефонной книге, и в приложениях новые номера. Я считаю, что граждане разделят эту позицию. Экспертное сообщество также выразило мнение, что в этой идее ничего хорошего нет и выражало свое мнение, что переход на новые номера, на новый код будет очень неудобен, это будет нести соответствующие расходы и так далее. С точки зрения стоимости – дорого и так далее, это все теоретические рассуждения. Невозможно, думаю, посчитать в точности, какая конкретно сумма выйдет в связи с переходом", – добавил глава МЦРИАП.

14 марта 2023 года экс-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил о возможном изменении телефонного кода Казахстан.

14 июня 2024 года сообщалось, что Казахстан и Россия и дальше планируют использовать единый цифровой телефонный код +7.

31 октября 2024 года принято постановление правительства РК "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации".

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