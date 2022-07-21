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Брат Кайрата Боранбаева объявлен в розыск

Мурат Боранбаев объявлен в розыск, брат Кайрата Боранбаева Фото: qamqor.gov.kz
Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск брата Кайрата Боранбаева – бизнесмена Мурата Боранбаева, передает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной на портале органов правовой статистики и специальных учетов, Боранбаев Мурат Советаевич родился 1 июля 1970 года.

Розыскное дело от 20.07.2022 зарегистрировано в регионе Алматы. Инициатор: АФМ. Орган, ведущий розыск: Департамент экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (тел. 8 (727) 279-29-56), – говорится в сообщении.
Напомним, 17 марта в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу заявили, что задержан казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев. Агентством расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

8 июля сообщалось, что Кайрату Боранбаеву продлили арест на один месяц.

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АФМ РК Боранбаев Кайрат Казахстан
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