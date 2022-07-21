В Министерстве обороны рассказали, как развивают патриотизм в юных казахстанцах

Недавно близ Алматы заработал военно-спортивный лагерь «Жас Сарбаз». Об этой инициативе и других мерах, принимаемых оборонным ведомством для организации детского досуга, рассказывает Zakon.kz.

Под эгидой Министерства обороны с 2017 года организовываются военно-спортивные детские лагери. Исключением – из-за пандемии – явился только 2020 год. Речь идет о детско-юношеском военно-патриотическом движении «Жас Сарбаз», на данный момент имеющем представительства во всех регионах страны.

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Помимо силы духа и тела, в детях стараются развить интерес к науке и инновациям. В частности, в рамках «Жас Сарбаз» открыто 388 научно-технических кружков SMART-SARBAZ. Как ожидают представители ведомства, благодаря им в будущем Казахстан сможет рассчитывать на приток молодых специалистов, способных создавать собственные технологические решения.

Подписаны меморандумы о взаимодействии и сотрудничестве с российским военно-патриотическим движением «Юнармия», акимами Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской, Карагандинской областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Ежегодно проводятся итоговые и отчетные форумы, выездные заседания и общественные слушания по вопросам военно-патриотического воспитания, учебно-методические сборы.

Фото: МО РК

Движением «Жас Сарбаз» совместно с госорганами и общественными организациями за последние два года в республиканском масштабе проведено около 2000 различных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, охвативших свыше 200 тыс. человек. Самое масштабное из них – ежегодный военно-патриотической сбор «Айбын». В районных, городских, областных отборочных турах принимают участие более 2 тыс. клубов с охватом свыше 55 тыс. детей. По итогам выбираются лучшие из лучших.

Особое внимание уделяется республиканскому фестивалю патриотической песни «Жас Сарбаз». Например, в прошлом году в отборочных этапах фестиваля со всех регионов страны приняли участие более 3 тыс. учащихся, а в финал вышли 356 счастливчиков.

Для юных покорителей вершин работает Алматинский военно-патриотический клуб детей-альпинистов.

Фото: МО РК