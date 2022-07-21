Сколько получит Нора Джеруто за «золото» для Казахстана на ЧМ-2022

В соответствии с постановлением правительства РК от 27 марта 2020 года №152, по результатам Чемпионата мира 2022 года Тануи Нора Джеруто получит денежное поощрение в размере 15 тыс. долларов (7 млн 204 тыс. 350 тенге), передает Zakon.kz.

Тануи Нора Джеруто родилась 2 октября 1995 года в округе Койбатек (Кения) в семье фермеров. Рост 160 см, вес 44 кг. В браке не состоит. Была принята в состав сборной Казахстана по легкой атлетике в апреле 2022 года. До этого она с 2017 года тренировалась в клубе «Алтай Атлетикс» (Усть-Каменогорск).

В 2018 году с намерением получить гражданство Казахстана Нора Джеруто обратилась в соответствующие органы и позже получила гражданство на основании установленных правил. За пять лет совместной работы со спортсменами возросла конкуренция среди атлетов в беге на средние и дальние дистанции. Представители «Алтай Атлетикс» свои тренировки также проводят на специальной горной базе в Кении, где тренируются профессиональные спортсмены со всего мира.

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Ранее сообщалось, что спортсменка, представляющая сборную Казахстана, Нора Джеруто в беге на 3 тыс. метров с препятствиями (стипль-чез) пересекла финишную черту первой с результатом 8:53:03 – это время является рекордом мировых первенств по легкой атлетике. Золотая медаль Норы стала исторической, самой первой высшей наградой легкоатлетов Казахстана на ЧМ.

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После пересечения финишной черты Джеруто не смогла сдержать свои эмоции и от радости продемонстрировала весь потенциал своего характера. Спортсменка даже окунулась в водную дорожку, где сама пробежала не так давно, когда стремилась к высшей медали ЧМ.

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