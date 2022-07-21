Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сколько получит Нора Джеруто за «золото» для Казахстана на ЧМ-2022

Легкая атлетика ЧМ золото Фото: Twitter/WorldAthletics
В соответствии с постановлением правительства РК от 27 марта 2020 года №152, по результатам Чемпионата мира 2022 года Тануи Нора Джеруто получит денежное поощрение в размере 15 тыс. долларов (7 млн 204 тыс. 350 тенге), передает Zakon.kz.

Тануи Нора Джеруто родилась 2 октября 1995 года в округе Койбатек (Кения) в семье фермеров. Рост 160 см, вес 44 кг. В браке не состоит. Была принята в состав сборной Казахстана по легкой атлетике в апреле 2022 года. До этого она с 2017 года тренировалась в клубе «Алтай Атлетикс» (Усть-Каменогорск).

В 2018 году с намерением получить гражданство Казахстана Нора Джеруто обратилась в соответствующие органы и позже получила гражданство на основании установленных правил. За пять лет совместной работы со спортсменами возросла конкуренция среди атлетов в беге на средние и дальние дистанции. Представители «Алтай Атлетикс» свои тренировки также проводят на специальной горной базе в Кении, где тренируются профессиональные спортсмены со всего мира.

Новость по теме

Легкоатлетка Джеруто завоевала историческое «золото» для Казахстана на ЧМ-2022

Ранее сообщалось, что спортсменка, представляющая сборную Казахстана, Нора Джеруто в беге на 3 тыс. метров с препятствиями (стипль-чез) пересекла финишную черту первой с результатом 8:53:03 – это время является рекордом мировых первенств по легкой атлетике. Золотая медаль Норы стала исторической, самой первой высшей наградой легкоатлетов Казахстана на ЧМ.

Новость по теме

Казахстанка Нора Джеруто искупалась на «золотой дорожке» после победы

После пересечения финишной черты Джеруто не смогла сдержать свои эмоции и от радости продемонстрировала весь потенциал своего характера. Спортсменка даже окунулась в водную дорожку, где сама пробежала не так давно, когда стремилась к высшей медали ЧМ.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

Казахстанцы завоевали третье «золото» на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Что готовит товарищеский матч «Арсенал» – «Челси»

В четвертьфинал Кубка президента по теннису вышли трое казахстанцев

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
Алимханулы Андраде бой
WBO официально назначила бой Алимханулы – Андраде за титул чемпиона мира
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления