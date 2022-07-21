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Казахстанка Нора Джеруто искупалась на «золотой дорожке» после победы

Легкая атлетика ЧМ победитель Фото: Instagram/worldathletics
Как уже известно, утром 21 июля казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто стала чемпионкой мира в беге на 3 тыс. метров с препятствиями, сообщает Zakon.kz.

Уроженка Кении, представляющая Казахстан, стала победительницей в стипльчезе на 3 км среди женщин с результатом 8:53:02.

Эти цифры, к тому же, – рекордные на мировых первенствах по легкой атлетике.

Вдобавок, золотая медаль Норы стала исторической, самой первой высшей наградой легкоатлетов Казахстана на чемпионатах мира.

После пересечения финишной черты Джеруто не смогла сдержать свои эмоции и от радости продемонстрировала весь потенциал своего характера.

Спортсменка даже окунулась в водную дорожку, где сама пробежала не так давно, когда стремилась к высшей медали ЧМ.

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Куандык Шынасилов
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