Вынул из петли – участковый предотвратил трагедию в Акмолинской области

Инцидент произошел 2 июля в поселке Шантобе Сандыктауского района Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В мае местная жительница подала на развод с супругом. Но два месяца подряд он не соглашался с ее решением, требовал сохранить брак и устраивал скандалы на почве ревности.

2 июля, после очередного скандала, мужчина выпил и решил свести счеты с жизнью. Закрывшись изнутри, он взял удлинитель и, обернув вокруг шеи, стал затягивать петлю.

В это время домой пришла супруга за вещами. Увидев мужа, она позвонила участковому инспектору Шамилю Умарову, который в тот момент проезжал мимо дома, где проживали супруги.

Узнав о происшествии, страж порядка выбил дверь и буквально за секунды до трагедии вынул мужчину из петли, затем на служебном автомобиле доставил в районную больницу.