Кукурузник потерпел крушение в Акмолинской области

Самолет Ан-2 21 июля потерпел крушение в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Акмолинской области, в 10 км от г. Державинск при взлете произошло возгорание самолета Ан-2.

"Жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники", – говорится в сообщении.





Также отмечается, что за восемь минут с момента вызова спасатели МЧС локализовали возгорание. На данный момент пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Самолет Ан-2 после взлета резко потерял высоту в Аркалыке.