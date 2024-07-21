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Кукурузник потерпел крушение в Акмолинской области

Кукурузник потерпел крушение в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 20:06 Фото: МЧС РК
Самолет Ан-2 21 июля потерпел крушение в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Акмолинской области, в 10 км от г. Державинск при взлете произошло возгорание самолета Ан-2.

"Жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники", – говорится в сообщении.


Также отмечается, что за восемь минут с момента вызова спасатели МЧС локализовали возгорание. На данный момент пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Самолет Ан-2 после взлета резко потерял высоту в Аркалыке. 

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