В Алматы продлят один из автобусных маршрутов

С 22 июля 2022 года автобусный маршрут №41 в Алматы будет продлен до микрорайона Гулдала, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города отметили, что это сделано по многочисленным обращениям жителей.

Теперь автобус №41 будет с улицы Жакут поворачивать направо на Кульджинский тракт, потом еще раз направо для разворота на улице Буктырма и на кольце возвращаться на Кульджинский тракт, по которому будет доезжать до улицы Уалиханова – улицы Аль-Фараби, там будет разворачиваться и ехать в обратную сторону по улице Уалиханова - Кульджинский тракт - улица Жакут, далее по схеме.