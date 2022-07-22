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В Алматы продлят один из автобусных маршрутов

Автобусный маршрут 41 продлили Фото: t.me/almaty_akimat
С 22 июля 2022 года автобусный маршрут №41 в Алматы будет продлен до микрорайона Гулдала, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города отметили, что это сделано по многочисленным обращениям жителей.

Теперь автобус №41 будет с улицы Жакут поворачивать направо на Кульджинский тракт, потом еще раз направо для разворота на улице Буктырма и на кольце возвращаться на Кульджинский тракт, по которому будет доезжать до улицы Уалиханова – улицы Аль-Фараби, там будет разворачиваться и ехать в обратную сторону по улице Уалиханова - Кульджинский тракт - улица Жакут, далее по схеме.

Автобусный маршрут 41 продлили

Фото: t.me/almaty_akimat

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