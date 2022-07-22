Лукашенко высказался об идее панславянского государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы журналиста Агентства Франс Пресс по теме как международной повестки, так и внутренней ситуации в стране, сообщает Zakon.kz.

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что мечтал о создании панславянского государства или объединения стран, сообщает пресс-служба президента страны.

Журналист высказал мнение, что президент России Владимир Путин, судя по его высказываниям, мечтает о неком славянском государстве.

Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих. Александр Лукашенко

Президент Беларуси отметил, несмотря на то, что каждый живет в своей стране, связь между ними не должна теряться. Он добавил, что президент России Владимир Путин «ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал».