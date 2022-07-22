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Законодательство РК

Мошенничество и подстрекательство к даче взятки: осужден лжегенерал Амрин

Акмолинская область, лжегенерал, приговор Фото: freepik
Лжегенерала приговорили к 7 годам лишения свободы за покушение на мошенничество и подстрекательство подсудимого к даче взятки в Акмолинской области, передает Zakon.kz.
20 июля приговором Военного суда Акмолинского гарнизона к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности осужден представлявшийся военным генералом А. Амрин.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В Антикоррупционной службе уточнили, что Амрин признан виновным в покушении на мошенничество и подстрекательстве подсудимого к даче взятки в сумме 10 млн тенге должностным лицам судебной системы за вынесение оправдательного приговора Военным судом Семейского гарнизона по факту хищения.

Ранее осужденный соответственно признан виновным в покушении к даче взятки и с учетом совокупности приговоров суд назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Как отмечается, приговор не вступил в законную силу.

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