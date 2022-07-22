В Египте ослабили запрет на уличную фотосъемку для туристов

Власти Египта ослабили запрет на уличную фотосъемку для туристов. Любительская фотосъемка в общественных местах страны теперь разрешена, сообщает Zakon.kz.

Любительская фотосъемка с использованием всех видов традиционных фотоаппаратов, цифровых фотоаппаратов и видеокамер будет разрешена бесплатно. Предварительно получать разрешение не нужно. Министерство туризма Египта

Однако закон запрещает фотографировать детей или делать снимки, которые могут испортить имидж страны.

По информации The Guardian, профессиональная съемка все еще останется значительно ограниченной.

В этом году в СМИ широко освещались истории туристов, которые столкнулись с проблемами с фотосъемкой на улицах Египта. Полицейские отнимали у фотографов оборудование или заставляли удалять снимки, которые, по их мнению, создавали негативное представление о стране. Камеры изымали даже у людей с официальным разрешением на съемку.